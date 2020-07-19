"السياحة والآثار": إحالة الشكاوى من تعسف موظفي قصر البارون للتحقيق

(مصراوي):

تفقد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى قصر البارون إمبان، للوقوف على حقيقة ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حول شكاوى طول مدة انتظار بعض الزائرين حتى فتح شباك تذاكر القصر، وتعسف أحد الموظفين في التعامل معهم ومنعهم من الدخول وزيارة القصر.

وقال إنه تم كتابة مذكرة بالواقعة، وإحالة الموضوع برمته للتحقيق للوقوف على حقيقة الأمر.

وأوضح طلعت أن وزارة السياحة والآثار تقدر الإقبال الشديد وغير المسبوق الذي يشهده قصر البارون إمبان من الزائرين، لذلك تم استمرار تطبيق المواعيد الاستثنائية لفتح القصر والتي أقرها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار فور افتتاحه للجمهور في أواخر يونيو الماضي، لتكون من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساء حتى إشعار آخر، مع الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الوزارة لن تسمح بزيادة أعداد الزائرين، للحفاظ على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بحيث تستمر في بيع 900 تذكرة فقط يوميًا كحد أقصى بواقع 100 زائر كل ساعة، كما أن الحد الأقصى لعدد الزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو 10 زائرين، وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) 15 شخصًا في نفس الوقت كحد أقصى، وستستغرق الزيارة داخل مبنى القصر 45 دقيقة بحد أقصى.