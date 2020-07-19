نقيب المحامين للأعضاء الجدد: الأمل فيكم في أن تعودوا بنا للمحاماة التي كانت

كتب- مصراوي:

عقدت نقابة المحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد من محافظات الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، وشمال وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، اليوم الأحد، بقاعة اتحاد عمال مصر.

وترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، بحضور أعضاء المجلس حسين الجمال، وأبو بكر ضوه، ومحمد الكسار، ومحمد عبد الوهاب.

وقال نقيب المحامين، للأعضاء الجدد: "من نصيبكم أنكم تبدؤون المحاماة في وقت دقيق، وأشعر اليوم بالأسى بعد طيلة سنوات عملي بالمحاماة على ما آلت إليه، لأنني عاصرت أيام رائعة وتلقيت من أساتذة رائعين وحكمتنا التقاليد والآداب".

وأكد "عطية"، أن المحاماة أدب، سواء في العبارة أو الصياغة أو السرد أو السلوك، ولذلك لم يكن غريبا أن تكون هناك مصاهرة بين المحاماة والأدب، فهي رسالة وليست مجرد مهنة بزغ فيها هذا القدر من الزعماء والأدباء والمفكرين، أمثال أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، الزعماء مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول، والأدباء والمفكرين كتوفيق الحكيم، ويحيى حقي، ومحمد التابعي، ومحمد حسين هيكل، وإحسان عبد القدوس، وموسى صبري، مضيفا: "كل هؤلاء العمالقة كانوا رجال قانون".

وشدد النقيب العام: "نحن نبحث عن أدب اللفظ والبعد عن الانحطاط وقلة الأدب، فنحن نعيش فترة نجد فيها من يسب أكبر أساتذته في العلم والسن وبألفاظ بالغة البشاعة".

ووجه "عطية" حديثه لشباب المهنة قائلا: "الأمل فيكم في أن تزرعوا زرعا جديدا وتعودوا بنا للمحاماة التي كانت، لأنكم صفحات بيضاء لم تتلوث بما تلوثت به صفحات الآخرين، وليكن ولائكم للمحاماة لا لأشخاص، فالآفة أتتنا من هذا السبيل، وصارت العلاقة بين الطرفين علاقة مصالح وسبوبة وضاع الحق وضاعت النقابة وضاعت المحاماة".