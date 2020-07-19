الترخيص إلكترونيًا .. تعرف على شروط ترخيص موقع إلكتروني داخل مصر
مصراوي
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إطلاق نظامًا إلكترونيًا لترخيص الوسائل الإعلامية من خلال الإنترنت، وذلك لدرء الشبهات عن المجلس.
وأكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس كلف عضوي المجلس أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة والدكتور حسام عبد المولى ممثل وزارة الاتصالات بدراسة ملف التراخيص دراسة وافية لتنظيم العمل بهذا الأمر مع وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف جبر: أعطينا كل الورق والملفات المتعلقة بالتراخيص لإنهاء التعامل البشري وتنظيمه من خلال الإنترنت، لدرء الشبهات، بحيث يستلزم الأمر موافقة المجلس بكامله وليس شخصا بمفرده.
كما شدد جبر على أن الموافقة على تراخيص الوسائل الإعلامية ستكون بموافقة أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وليس رئيس المجلس فقط، كما سيتم الموافقة على القرارات المالية والإدارية بموافقة جميع أعضاء المجلس أيضا.
الخبر التالى:القوى العاملة: السعودية تتحمل التأمين على حقوق ومستحقات العاملين الوافدين بالقطاع الخاص
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
87172
عدد المصابين
-
27868
عدد المتعافين
-
4251
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14140093
عدد المصابين
-
8399057
عدد المتعافين
-
597647
عدد الوفيات
إعلان