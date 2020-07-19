مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 115 رحلة تقل 12971 راكبًا.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الأحد، 59 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 8862 من جنسيات مختلفة، كما يغادر المطار 56 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 4109 ركاب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن الصالات تشهد اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، وذلك بعد عودة الحركة الجوية بشكل تدريجي ، تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حراراتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.