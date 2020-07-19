أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 115 رحلة تقل 12971 راكبًا.. اليوم

12:28 م الأحد 19 يوليه 2020
مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 115 رحلة تقل 12971 راكبًا.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الأحد، 59 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 8862 من جنسيات مختلفة، كما يغادر المطار 56 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 4109 ركاب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن الصالات تشهد اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، وذلك بعد عودة الحركة الجوية بشكل تدريجي ، تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حراراتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

مطار القاهرة الدولي رحلات جوية

الخبر التالى:

جهاز مدينة بدر يشن حملة مكبرة لضبط مخالفات تغيير النشاط ورفع الإشغالات بالحى الثالث

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 87172

    عدد المصابين

  • 27868

    عدد المتعافين

  • 4251

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14140093

    عدد المصابين

  • 8399057

    عدد المتعافين

  • 597647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اللواء محمد مرسي يؤدي اليمين وزيرا للإنتاج الحربي