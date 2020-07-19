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ارتفاع الرطوبة واستقرار درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

12:22 م الأحد 19 يوليه 2020
ارتفاع الرطوبة واستقرار درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الأيام الحالية حول المعدلات الطبيعية، ولا يوجد موجات شديدة الحرارة أو ارتفاع ملحوظ على شمال البلاد.

وأضاف شاهين، ان الرطوبة النسبية انخفضت خلال الـ48 ساعة الماضية، لكننا نستشعر ارتفاع نسب الرطوبة مرة أخرى، بداية من صباح اليوم، ونستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع بين ارتفاع الحرارة درجة أو انخفاضها درجة أخرى، في ظل ارتفاع نسب الرطوبة التي تؤدي إلى الاحساس بالحرارة.

وتابع: "تصل درجات الحرارة على القاهرة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 دجرة، وجنوب سيناء 38 درجة، وتتراوح درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 40 و42 درجة".

وأشار إلى أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر، لكنها تبدأ في التلاشي بداية من الساعة السابعة صباحا، لافتًا إلى أن حركة الرياح معتدلة خلال الأيام الحالية، مع نشاط خفيف على السواحل الشمالية.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة مستمر على مدار شهري 7 و8 مع درجات الحرارة المرتفعة.​

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