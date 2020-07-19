"مصر للطيران": إقلاع 16 رحلة تقل 2000 راكب من جنسيات مختلفة

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة "مصر للطيران" عن جدول تسيير رحلاتها الدولية، اليوم الأحد، والذي يشمل 16 رحلة دولية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًّا إلى عواصم ومدن العالم؛ لتنقل اليوم 2000 راكب من جنسيات مختلفة على الرحلات المقررة .

وقالت الشركة، في بيان لها، إن الرحلات ستكون إلى وجهات (لندن- باريس- روما- تونس- ميلانو- أبوظبي- الخرطوم- فرانكفورت- أمستردام- برلين- ميونخ- الشارقة- بيروت- واشنطن)، ورحلتان جويتان إلى دبي؛ لنقل ما يقرب من ٢٠٠٠ راكب، بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من جدة والقصيم في السعودية.

بدأت الشركة اعتبارًا من اليوم الأحد رحلاتها إلى مدينة الخرطوم بدولة السودان، بمعدل رحلة واحدة يوميًّا، كما سوف تبدأ إلى إسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًّا اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وأيضًا إلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية؛ من بينها رحلتان بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة إنجامينا (تشاد) اعتبارًا من أغسطس المقبل.