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رئيس التأمين الاجتماعي: الرئيس السيسي وجّه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

07:50 م السبت 18 يوليه 2020
رئيس التأمين الاجتماعي: الرئيس السيسي وجّه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

الرئيس السيسي

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجّه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وشراء احتياجاتهم قبل العيد.

وقال رئيس الهيئة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، إنه من المقرر بدء الصرف يوم السبت المقبل الموافق 25 يوليو الجاري بدلا من الصرف في المواعيد الاعتيادية والتي تبدأ من أول أغسطس حتى يوم 10 من نفس الشهر، من منافذ الهيئة ومكاتب البريد والبنوك بالنسبة للمعاشات المحولة عليها إلى جانب ماكينات الصراف الآلية التابعة للبنوك.

وأشار إلى أن الهيئة ستضع خطة الصرف التي تراعي تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية أصحاب المعاشات من خطر العدوي بفيروس كورونا المستجد عقب إعلان دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر ذي الحجة، هذا بجانب التنسيق مع المحافظين والمسئولين المعنيين بتنفيذ خطة الصرف بالتعاون مع الهيئة.

وأوضح اللواء جمال عوض أنه من المقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة عملية صرف المعاشات وتذليل أي معوقات أمام عملية الصرف.

هذا المحتوى من

Asha
الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي المعاشات عيد الأضحى

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