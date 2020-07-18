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اليوم.. "الأعلى للإعلام" ينظم دورة تدريبية حول تغطية انتخابات "الشيوخ"

12:14 ص السبت 18 يوليه 2020
اليوم.. "الأعلى للإعلام" ينظم دورة تدريبية حول تغطية انتخابات "الشيوخ"

مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

(مصراوي):

ينظم المجلس الأعلى بتنظيم الإعلام، السبت، دورة تدريبية حول انتخابات مجلس الشيوخ يشارك فيها 90 إعلاميًا وصحفيًا، يمثلون الصحف القومية والحزبية والتلفزيون المصري والقنوات الخاصة، بالتعاون مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وبمشاركة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدورة التدريبية سيشارك فيها المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وستناقش الدورة كل ما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ وإجراءاتها، بالإضافة إلى تبادل الحوار، في إطار التعاون بين الهيئات.

وخاطب المجلس كافة المؤسسات الصحفية، لإرسال ممثليها للمشاركة في الدورة التدريبية التي ستنطلق في العاشرة صباحًا، كما دعا الصحفيين المعنيين بتغطية الملف، للمشاركة في تغطية أعمال الدورة التدريبية.

المجلس الأعلى بتنظيم الإعلام انتخابات الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات

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