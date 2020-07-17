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قائمة "من أجل مصر" تختار "كليوباترا" رمزا انتخابيا لها

03:39 م الجمعة 17 يوليه 2020
قائمة "من أجل مصر" تختار "كليوباترا" رمزا انتخابيا لها

الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب- مصراوي:

اختارت قائمة من أجل مصر رمز "كليوباترا" رمزا انتخابيا لها.

ويشارك بشكل نهائي 11 حزبا في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ "من أجل مصر.

وشملت القائمة أحزاب: مستقبل وطن، الوفد، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي، حماة الوطن، مصر الحديثة، التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، والحرية المصري.

وتشارك القائمة بـ100 مرشح أساسي ومثلهم احتياطي عبر قوائم الجمهورية الأربعة.


قائمة من أجل مصر انتخابات الشيوخ مجلس الشيوخ

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