قائمة "من أجل مصر" تختار "كليوباترا" رمزا انتخابيا لها

كتب- مصراوي:

اختارت قائمة من أجل مصر رمز "كليوباترا" رمزا انتخابيا لها.

ويشارك بشكل نهائي 11 حزبا في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ "من أجل مصر.

وشملت القائمة أحزاب: مستقبل وطن، الوفد، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي، حماة الوطن، مصر الحديثة، التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، والحرية المصري.

وتشارك القائمة بـ100 مرشح أساسي ومثلهم احتياطي عبر قوائم الجمهورية الأربعة.



