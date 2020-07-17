قائمة "من أجل مصر" تختار "كليوباترا" رمزا انتخابيا لها
كتب- مصراوي:
اختارت قائمة من أجل مصر رمز "كليوباترا" رمزا انتخابيا لها.
ويشارك بشكل نهائي 11 حزبا في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ "من أجل مصر.
وشملت القائمة أحزاب: مستقبل وطن، الوفد، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي، حماة الوطن، مصر الحديثة، التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، والحرية المصري.
وتشارك القائمة بـ100 مرشح أساسي ومثلهم احتياطي عبر قوائم الجمهورية الأربعة.
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