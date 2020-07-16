ارتفاع الرطوبة وظهور الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء مستقرة ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت، حيث تسجل القاهرة 34 درجة، بعد أن كانت 36 و35 درجة خلال اليومين الماضيين.

وأضاف "شاهين"، لمصراوي اليوم، تصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية لـ30 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 39 و42 درجة،

حيث يكون الطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكد مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على تكون الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، مما تساعد في تقليل أشعة الشمس أثناء تعامدها على الأرض، وتتسبب في جو لطيف وتحسن محدود ومؤقت باعتدال درجات الحرارة، خلال الساعات الأولى من الصباح.

وتابع: "الحالة الجوية إلى حد ما متشابها، حيث نلاحظ ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تساعد على الإحساس بارتفاع الحرارة، لافتًا إلى أن تراجع درجات الحرارة لم نشعر به نظرا لارتفاع نسب الرطوبة، حين نلاحظ أن حالة الطقس مماثلة في ظل درجات الحرارة 36 و34 درجة، لأن الرطوبة تعوض هذا التراجع في الحرارة.

وأوضح أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها، هو نشاط الرياح على السواحل الشمالية المناطق الجنوبية تكون مثيرة للرمال على المناطق المكشوفة.