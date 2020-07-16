وزير السياحة وعمدة كييف يبحثان زيادة أعداد السيائحين لمصر

كتب - يوسف عفيفي:

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع عمدة مدينة كييف، ومنظمي الرحلات، خلال لقائه معهم بأولى جولاته الخارجية منذ أزمة فيروس كورونا، سبل تعزيز التعاون بين الجانين في مجال السياحة وسبل زيادة حركة السياحة البينية وزيادة أعداد السائحين الأوكرانيين الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الوزير، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، واشتراطات السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الخارجية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأكد العناني، على عمق العلاقات المصرية الأوكرانية والتي تشهد تعاونا في الكثير من المجالات ومنها مجال السياحة، مشيرا إلى أهمية السوق الأوكراني، باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية وأكثرها نموا حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد دولة ألمانيا في الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأشار الوزير إلى أنه قد وصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة من دولة أوكرانيا 39 رحلة طيران منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في أوائل يوليو الجاري، وقضوا جميعا إجازة سعيدة بمصر، وأن السائحين أشادوا بإجراءات السلامة الصحية المطبقة بمصر.

وتحدث عمدة مدينة كييف، عن رغبة بلاده في دعم التعاون مع مصر في مجال السياحة والآثار، معربا عن سعادته بزيارة الدكتور خالد العناني لدولة أوكرانيا.

وأشار إلى أن الشعب الأوكراني يعرف الكثير عن مصر ولديه رغبة وشغف كبير لزيارتها والتعرف على الثقافة والحضارة المصرية العريقة، وأنهم يستمتعون بالاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر والمناظر الخلابة والأنماط السياحية المصرية المختلفة.

يذكر أن أوكرانيا قامت أمس برفع مصر من القائمة الحمراء الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد مما سيكون لذلك تاثير إيجابي على أعداد السائحين القادمين من أوكرانيا إلى مصر.