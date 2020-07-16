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الصحة العالمية: أمامنا 6 أشهر على الأقل مع كورونا.. ودولة قد تُهدر جهود العالم

01:13 م الخميس 16 يوليه 2020
الصحة العالمية: أمامنا 6 أشهر على الأقل مع كورونا.. ودولة قد تُهدر جهود العالم

فيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه بعد مرور 6 أشهر على ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، يمكن القول إنه ما زال أمامنا 6 أشهر مقبلة، وقد يستمر الفيروس معنا للعام المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة بشأن "أنماط انتقال العدوى ومستجدات جائحة كورونا"، اليوم الخميس.

وشدد المنظري، على ضرورة أن تتشارك الدول جميع البيانات المتعلقة بالمرض مع المنظمة لسهولة وسرعة التعرف عليه والوصول إلى جميع خصائص الفيروس والتوصل لعلاج له، موضحا أنه في حالة عدم إرسال دولة واحدة فقط بياناتها يمكن أن يضيع جهود باقي دول العالم في مكافحة المرض.

وقال: يجب ألا نتهاون في التعامل مع هذا الفيروس، خاصةً مع استمرار اجتياحه لجميع أرجاء الإقليم، وحتى لو تحسن الوضع، علينا أن نتوقع حدوث تراجع في أي وقت.

وأشار المنظري إلى ضرورة أن نتحلى باليقظة والحذر، فالوضع لا يزال غير مستقر، وقد يتغير بين عشية وضحاها، وتتمثل مهمتنا الرئيسية الآن في الحيلولة دون تحول الوضع من مستوى سيء إلى مستوى كارثي.

وأوضح أن البلاد تحتاج إلى جميع التدابير التي ظلت منظمة الصحة العالمية تعمل على تعزيزها دوماً، وهي: القيادة الحكومية القوية؛ والكشف المبكر؛ والاختبار؛ وعزل جميع الحالات وعلاجها؛ وتتبع جميع المخالطين.

وتَدلُ التجربة التي مررنا بها على فعالية هذه التدابير إذا طُبقت جميعها بشكل متزامن، وقد يكون من شأنها أن تُحدث تحولاً حتى في الفاشيات الأكثر وخامة، وفق المنظري.

فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية كوفيد 19

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