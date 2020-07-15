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السيسي يبحث هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي تطورات الوضع في ليبيا

11:03 م الأربعاء 15 يوليه 2020
السيسي يبحث هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي تطورات الوضع في ليبيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي وايمانويل ماكرون

كتب- يوسف عفيفي:

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن تطورات الوضع في ليبيا.

واستعرض الرئيس الجهود المصرية المركزة لتسوية الأزمة الليبية على نحو يُفعل إرادة الشعب الليبي ويحافظ على موارد بلاده ووحدة وسلامة أراضيها، وفِي ذات الوقت يصون الأمن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي.

وأشاد الرئيس الفرنسي، بالتحركات المصرية الدؤوبة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا في إطار إعلان القاهرة كامتداد لمسار برلين لتسوية الأزمة الليبية.

وتم التوافق بين الرئيسين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية والتي تستخدم الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لصالح أهدافها، وذلك على حساب الاستقرار في ليبيا والأمن الإقليمي بأسره، كما تم التاكيد علي استمرار التنسيق المشترك في الفترة المقبلة بين البلدين لدعم جهود تسوية الأزمة.

السيسي الرئيس السيسي الرئيس الفرنسي الأزمة الليبية ليبيا إيمانويل ماكرون

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