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وفد القبائل الليبية يصل القاهرة لتأييد دعوة تدخل الجيش المصري لحفظ الأمن القومي

08:52 م الأربعاء 15 يوليه 2020
وفد القبائل الليبية يصل القاهرة لتأييد دعوة تدخل الجيش المصري لحفظ الأمن القومي

وفد القبائل الليبية يصل القاهرة

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، وفد المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة قادمة من بنغازي، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من المسؤولين، لبحث التدخل العسكري التركي في البلاد، وإعلان تأييد القبائل للدعوة التي أطلقها مجلس النواب الليبي المنتخب للقوات المسلحة المصرية بالتدخل عسكريا في البلاد لحفظ الأمن القومي.

وتستمر مساعي تركيا لنشر الفوضى في ليبيا عبر استمرار عمليات نقل المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا، في الوقت الذي نفى مصدر عسكري ليبي تصريحات "أفريكوم" حول تواجد روسي في ليبيا، فيما أكد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة لا تقبل بتصرفات تركيا واستهدافها للأمن القومي العربي.

وشدد أبوالغيط، على وجود التزام عربي مطلق للحفاظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها، وعلى جانب آخر، ذكر تقرير لموقع، توركيش منيت التركي، أن النظام التركي أرسل أكثر من 13 ألف مرتزقا من جنسيات مختلفة إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.

وتتعالى أصوات داخل ليبيا للدفع بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك والمطالبة بدعم القوات المسلحة الليبية من خلال مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن وحدة ليبيا وسيادتها وحماية شعبها وبما يمكنها من محاربة الإرهاب وصد الغزو الخارجي.​

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وفد القبائل الليبية القاهرة الجيش المصري حفظ الأمن القومي الأزمة الليبية

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