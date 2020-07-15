نظرًا للإقبال الشديد.. استمرار المواعيد الاستثنائية لزيارة قصر البارون لحين إشعار آخر

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة السياحة والآثار استمرار تطبيق المواعيد الاستثنائية لفتح قصر البارون امبان بمصر الجديدة والتي كان قد أقرها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٦ مساء لحين إشعار آخر.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه كان من المقرر أن ينتهي تطبيق هذه المواعيد الاستثنائية اليوم الأربعاء وعودة تطبيق مواعيد الفتح العادية من 9 صباحا وحتى 4 مساء، ولكن لإقبال الزائرين على زيارة القصر فقد تم مد فترة المواعيد الاستثنائية.

وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" لضمان أعلى مستويات للسلامة الصحية للزائرين حيث سيتم بيع ٩٠٠ تذكرة فقط يوميا كحد أقصى بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة، كما أن الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو ١٠ زائرين، وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو ١٥ شخص في نفس الوقت كحد أقصى، وسوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد أقصى ٤٥ دقيقة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد افتتح قصر البارون نهاية شهر يونيو الماضي بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لإنقاذه وترميمه وتطويره ليصبح معرضا يحكي تاريخ حي مصر الجديدة.​