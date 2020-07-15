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إصابة العشرات في حادث تصادم قطارين بعاصمة التشيك

04:16 ص الأربعاء 15 يوليه 2020
إصابة العشرات في حادث تصادم قطارين بعاصمة التشيك

أرشيفية

أصيب عشرات الأشخاص بجروح، بينهم أربعة إصاباتهم خطرة، إثر اصطدام قطار لنقل الركّاب بآخر لنقل البضائع، كان متوقفاً قرب العاصمة التشيكية براغ مساء الثلاثاء، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن فرق الإنقاذ.

وقالت الناطقة باسم خدمات الطوارئ الإقليمية بيترا إفنبرغروفا لوكالة فرانس برس: "نقلنا أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطرة إلى مستشفيات في براغ".

وأوضحت أنّ إخلاء الجرحى استدعى إرسال طائرتي هليكوبتر إلى موقع الحادث.

وأضافت: "عالجنا أيضًا 29 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة. جارٍ نقلهم إلى المستشفى حاليًا".

ولفتت المتحدّثة إلى أنّ فرق الإنقاذ ما زالت في مكان الحادث وأنّ الحصيلة قد ترتفع بمقدار عشرة جرحى إضافيين.

ولم يسفر الحادث عن سقوط أي قتيل، بحسب الحصيلة الراهنة، لكنّ إفنبرغروفا لم تستبعد إمكانية أن يتغيّر هذا الوضع "إذا ما عثر المسعفون على أحد" داخل القطار جثة هامدة.

ووقع الحادث بعيد الساعة 19,30 ت غ بالقرب من مدينة تشيسكي برود الواقعة على بعد 30 كيلومترًا شرقي براغ.​

حادث تصادم التشيك قطار نقل ركاب

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