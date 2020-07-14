الأعلى للإعلام يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بالحالة الصحية للكاتب مكرم محمد احمد

مصراوي

تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على اهتمامه بمتابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس السابق، باعتباره قامة صحفية كبيرة وأحد الرموز الوطنية المساندة للدولة المصرية والمدافعة عن قضاياها.

وتقدم المجلس في بيان له، الثلاثاء، بالشكر لوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، على سرعة الاستجابة وتخصيص إسعاف طائر لنقل رئيس المجلس السابق، من مستشفى العلمين إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

وكان الكاتب الكبير، وصل مساء أمس إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير.

وتقدم المجلس بخالص الدعاء للكاتب الكبير متمنيا عودته سالماً إلى أسرته ومحبيه وقرّاءُه.

وأكدت نجلته أمنية مكرم أن الكاتب الكبير يلقى أقصى درجات الرعاية فور وصوله ودخل العناية المركزة للعمل على إذابة الجلطة التي تعرض لها، ويخرج بعدها إلى غرفة عادية لممارسة برنامج علاج طبيعي يستغرق عدة أيام.