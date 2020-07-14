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كرم جبر: تكليف عضوين بالمجلس لدراسة ملف التراخيص وتنظيمه إلكترونيًا

04:47 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
كرم جبر: تكليف عضوين بالمجلس لدراسة ملف التراخيص وتنظيمه إلكترونيًا

كرم جبر رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس كلف عضوي المجلس أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة والدكتور حسام عبد المولى ممثل وزارة الاتصالات بدراسة ملف التراخيص دراسة وافية لتنظيم العمل بهذا الأمر مع وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف "جبر"، ردًا على سؤال مصراوي، خلال لقائه بالصحفيين اليوم: "أعطينا كل الورق والملفات المتعلقة بالتراخيص لإنهاء التعامل البشري وتنظيمه من خلال الإنترنت، لدرء الشبهات، بحيث يستلزم الأمر موافقة المجلس بكامله وليس شخصا بمفرده".

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جهاز حماية المنافسة وزارة الاتصالات وسائل الإعلام

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