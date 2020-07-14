مدبولي يتفقد مستشفى أسوان المخصصة لعزل مرضى "كورونا".. ويشكر الأطقم الطبية

كتب- محمد غايات:

اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الإجراءات التي يتم اتخاذها في مستشفي أسوان التخصصي بمنطقة "الصداقة الجديدة"، التي تم تخصيصها كمستشفى عزل صحي بعد تفشي فيروس " كورونا"، ومدى توافر المستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء المستشفى اليوم الثلاثاء يرافقه وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان.

وأجرى رئيس الوزراء حواراً مع أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى، اطمأن خلاله على سير العمل، وأثنى على الجهود المضنية التي يقوم بها أفراد الطاقم من أجل علاج أهالي المحافظة ممن أصيبوا بهذا المرض، قائلا: "نشكركم جداً، وأتابع شخصياً ما قمتم به منذ بدء أزمة كورونا، وأعلم حجم الجهود التي بذلتموها في مكافحة هذا الوباء".

وأضاف: "ما تفعلونه سيكتب في التاريخ، وفي ميزان حسناتكم، ربنا يقويكم ويوفقكم، كل الدعم لكم، كلكم فوق راسنا، كل واحد بيجتهد فوق راسنا وله كل تقدير واحترام، نمر بفترة صعبة ونتمنى من الله أن يستمر انخفاض الأعداد بالصورة التي نشهدها".

وسأل رئيس الوزراء عن موقف الحالات التي استقبلتها المستشفى للعزل.

فتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها المستشفى منذ تحويلها لعزل 1063 حالة، وبلغ إجمالي المتعافين حوالي ٨٢١ حالة، وعدد المحجوزين بالمستشفى حالياً ٨٩ حالة، ثم تساءل عن الأطقم الطبية فتمت الإشارة إلى أن عدد الأطقم الطبية 201 شخص، بينهم 30 طبيباً.

كما أجرى مدبولى حوارا مع بعض المتعافين واطمأن على توفير الخدمات المقدمة لهم، وتمنى لهم الشفاء العاجل.

من جانبهم أشاد المتعافون بمستوى الرعاية الطبية والاهتمام المقدم لهم.

وعقب ذلك، حرص أفراد الطاقم الطبي على التقاط صورة جماعية مع رئيس مجلس الوزراء، وهو ما رحب به الدكتور مصطفى مدبولي.

وحرص رئيس الوزراء على أن يكتب في دفتر زيارات المستشفى عبارات تترجم تقديره للأطقم الطبية فكتب: "شرُفت اليوم بزيارة مستشفى "أسوان التخصصي" وأود أن أعبر عن جزيل شكري وتقديري واحترامي لكافة أفراد الأطقم الطبية الذين قاموا وما زالوا يقومون بواجبهم المقدس في رعاية المصابين والمرضى بفيروس "كورونا" بكل همة وضمير وكفاح، مرة أخرى كل تقديري وتحياتي لكم جميعا.. وتمنياتي بدوام التوفيق".

ثم قدم الدكتور أشرف حماد، نائب مدير المستشفى، عرضاً موجزاً أكد خلاله توافر المستلزمات الطبية بالمستشفى، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع مسئولي وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بكافة إجراءات العزل الصحي للحالات الإيجابية المصابة بالفيروس.

وسلّط نائب مدير المستشفى الضوء على ما تقدمه مستشفى أسوان التخصصي من خدمات طبية للمواطنين قبل تخصيصها كعزل صحي، مشيرًا إلى أنها تقدم الخدمات الطبية المختلفة التشخيصية والعلاجية للمرضى من سكان محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، ويصل عدد السكان المستهدفين لتلقي الخدمات الطبية إلى نحو 2.5 مليون نسمة.

وأضاف: تم إقامة المستشفى على مساحة إجمالية تصل إلى 18244 م2، وتضم 121 سريراً، بالإضافة إلى 24 سرير رعاية مركزة، و 13 حضانة للأطفال المبتسرين، موضحا كذلك أن الخدمات التشخيصية المقدمة من خلال المستشفى تتضمن الأشعة العادية، والموجات الصوتية، وكذا الأشعة المقطعية، وأشعة الايكو (موجات صوتية على القلب)، إلى جانب الرنين المغناطيسي 1.5 تسلا، والمناظير التشخيصية، وقسم المعامل، إلى جانب الخدمات العلاجية والعيادات، والتي تضم عيادات الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والنساء والتوليد، عيادة تنظيم الأسرة وصحة المرأة، وعيادة القلب والاوعية الدموية، عيادة الباطنة العامة، وعيادة الجلدية، وعيادة الأطفال، وعيادة جراحة الفم والأسنان.

كما تتضمن المستشفى قسمًا للرعايات المركزة يضم 24 سريراً لرعاية ما بعد العمليات الجراحية (Surgical ICU)، ورعاية مركزة القلب (CCU)، ورعاية مركزة (ICU)، إلى جانب وحدة الكلى الصناعي تضم 8 ماكينات غسيل كلوي، ومحطة مياه، ووحدة الأطفال المبتسرين، ووحدة المناظير التشخيصية، ووحدة التشخيص عن بعد، وقسم العمليات الجراحية، الذي يضم جناحا للعمليات الكبرى به 4 غرف، بالإضافة إلى جناح عمليات النساء ، وغرفتي ولادة، وقسم للعلاج الطبيعي والتأهيلي، وقسم الاستقبال والطوارئ.