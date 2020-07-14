أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

عامان.. السيسي يصدق على مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

03:08 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
عامان.. السيسي يصدق على مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، على القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

السيسي الرئيس السيسي ضريبة الأطيان

الخبر التالى:

وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان آليات تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83001

    عدد المصابين

  • 24975

    عدد المتعافين

  • 3935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13164937

    عدد المصابين

  • 7664951

    عدد المتعافين

  • 573498

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:صور الأقمار الصناعية تظهر زيادة مياه خزان سد النهضة.. ومحلل: هذا السبب