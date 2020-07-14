عامان.. السيسي يصدق على مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
03:08 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
كتب- محمد سامي:
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، على القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
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