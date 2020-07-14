٢٥% من قيمة المخالفة.. توضيح مهم من الحكومة بشأن جدية التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد سامي:

أصدر مجلس الوزراء كتابًا دوريًّا إلى المحافظين بشأن رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء.

وقال الكتاب الدوري الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه أنه تطبيقًا لما جاء في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ٨ يوليو ٢٠٢٠ وتحديدًا مبالغ جدية تصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، بما يدعم استرداد حقوق الدولة.

ونص الكتاب الدوري على الموافقة على سداد ٢٥% من قيمة المخالفة، وفق المساحة المحددة في الطلب لحين انتهاء لجنة التقييم والبت في أعمالها.

وأشار الكتاب الدوري إلى أن مبالغ جدية التقنين ستكون بحد أقصى في حالة البناء دون ترخيص ٤٠ ألف جنيه في القرى و١٦٠ ألف جنيه في المدن، و٢٦٠ ألف جنيه في عواصم المحافظات.