إعـلان قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور- إناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي علوم) أو الأزهرية (علمي) خريجي العام الدراسي 2018 / 2019, 2019/ 2020، وذلك بالمعهد الصحي ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي إناث بأحمد جلال والمعهد الصحي بالجلاء, وذلك وفقاً للشروط الآتية:

أن لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم) أو الأزهرية (علمي) عن نسبة نجاج 60%, وأن لا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن نسبة 70%, وأن لا تقل السن عن 17 عامًا، ولا يزيد على 21 عامًا في 1 / 10 / 2020, وأن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية، وليس عن طريق التجنس, وأن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن لا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفت منها, وأن يجتاز الإختبارات المحددة للقبول (طبية - نفسية – لغة إنجليزية - لياقة بدنية - كشف هيئة - التحاليل الطبية), كما يشترط موافقة والد/ ولي الأمر الطالب على الإلتحاق بالقوات المسلحة، ويحق للمعهد إستبعاد من يتقرر عدم لياقته طبياً من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية، ولا يحق للفرد المتقدم الإلتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

ويشترط أن تكون مدة الدراسة بالمعهد سنتين دراسيتين للحصول على الدبلوم الصحي, ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات والرتب المختلفة طبقاً للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحي للقوات المسلحة هي نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي، كما يحصل المتطوع على كل الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

أماكن سحب وتقديم الملفات:

وسيتم سحب الملفات من ( المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة، المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالطب العالمى، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالأسكندرية، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج ) وذلك اعتباراً من 8 / 8 / 2020 م إلى 15 / 9 / 2020م .

على أن يتم تقديم الملفات بالنسبة للذكور بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض بكوبرى القبة والإناث بالمعهد الصحى للقوات المسلحة بأحمد جلال، ويكون آخر موعد لتقديم الملفات يوم 17 / 9 / 2020م.