20 رحلة دولية تغادر مطار القاهرة تقل 1490 راكبًا.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن 20 رحلة دولية غادرت المطار، اليوم الثلاثاء، في طريقها إلى عدة عواصم مختلفة؛ لنقل نحو 1490 راكبًا من جنسيات مختلفة.

وأضافت المصادر أن الرحلات قد غادرت إلى كل من نيودلهي وفرانكفورت ولندن وباريس وفيينا وميلانو وروما ولارناكا والكويت ومسقط وجدة واليمن، من مختلف مباني الركاب بالمطار.

وأشارت المصادر إلى اتخاذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.