أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

20 رحلة دولية تغادر مطار القاهرة تقل 1490 راكبًا.. اليوم

12:28 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
20 رحلة دولية تغادر مطار القاهرة تقل 1490 راكبًا.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن 20 رحلة دولية غادرت المطار، اليوم الثلاثاء، في طريقها إلى عدة عواصم مختلفة؛ لنقل نحو 1490 راكبًا من جنسيات مختلفة.

وأضافت المصادر أن الرحلات قد غادرت إلى كل من نيودلهي وفرانكفورت ولندن وباريس وفيينا وميلانو وروما ولارناكا والكويت ومسقط وجدة واليمن، من مختلف مباني الركاب بالمطار.

وأشارت المصادر إلى اتخاذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مطار القاهرة الدولي رحلات دولية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83001

    عدد المصابين

  • 24975

    عدد المتعافين

  • 3935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13164937

    عدد المصابين

  • 7664951

    عدد المتعافين

  • 573498

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"البحوث الفلكية" يكشف موعد شهر ذو الحجة وعيد الأضحى