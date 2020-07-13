أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

موقع إلكتروني للاستعلام.. التضامن: إصدار بطاقات تموين لـ50 ألف أسرة ضمن "تكافل وكرامة"

06:32 م الإثنين 13 يوليه 2020
موقع إلكتروني للاستعلام.. التضامن: إصدار بطاقات تموين لـ50 ألف أسرة ضمن "تكافل وكرامة"

نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إصدار وزارة التموين، 50 ألف بطاقة تموين للأسر المستفيدة من برنامج مساعدات الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، بناء على طلب التضامن.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إنه تيسيرًا على المواطنين في الحصول على البطاقات التموينية جرت إضافة خاصية للاستعلام عن المواطنين الذين صدرت لهم بطاقات تموينية، عن طريق الموقع الإلكتروني (أضغط هنا)؛ للاستعلام عن وجود بطاقة تموين من عدمه وسرعة التوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابعة لسكنه للحصول على بطاقته التموينية.

هذا المحتوى من

وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التموين البطاقات التموينية

الخبر التالى:

مصادر لـ"مصراوي": "التحالف الوطني" يقدم قوائمه لانتخابات مجلس الشيوخ غدًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 82070

    عدد المصابين

  • 24419

    عدد المتعافين

  • 3858

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 561617

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان