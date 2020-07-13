أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

مرصد الأزهر يطلق سلسلة مقالات حول «جماعات القتل باسم الدين»

02:59 م الإثنين 13 يوليه 2020
مرصد الأزهر يطلق سلسلة مقالات حول «جماعات القتل باسم الدين»

مرصد الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم، سلسلة مقالات بعنوان: «جماعات القتل باسم الدين»؛ للتعريف بنشأة وأهداف تلك الجماعات، وذلك في إطار الدور الذي يُعنى به المرصد في مكافحة التطرف وتفنيد الشبهات وتصحيح المفاهيم.

ويستهدف المرصد من خلال تلك السلسلة فضح المزاعم والادِّعاءات التي تسعى الجماعات المتطرفة إلى ترسيخها في عقول النشء والشباب وفقًا لتفسيرات دموية ومفاهيم مغلوطة، كما تستهدف تسليط الضوء على دائرة النشاط الإرهابي لتلك الجماعات وعلاقاتها مع الجماعات الإرهابية الأخرى.

وتركِّز السلسلة على التعريف بأبرز المرتكزات العقدية التي تنطلق منها الجماعات المتطرفة والخلفية التاريخية لكل جماعة، إلى جانب معلومات موثَّقة حول أهم عملياتها وأنشطتها الإرهابية، وأبرز الشخصيات التي تولَّت زعامة تلك الجماعات، وأهم الفصائل التابعة لها والمنشقة عنها.

مرصد الأزهر مكافحة التطرف الجماعات المتطرفة الإرهاب

الخبر التالى:

"اقتصادية النواب" توافق على حظر انتماء محافظ البنك المركزي إلى حزب أو كيان سياسي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 82070

    عدد المصابين

  • 24419

    عدد المتعافين

  • 3858

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 561617

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"المصل واللقاح" يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا في مصر