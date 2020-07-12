"استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية".. بيان جديد من الري بشأن مفاوضات سد النهضة

(مصراوي):

قالت وزارة الري، إن المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، تواصلت لليوم العاشر على التوالي، برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور وزراء الري، من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين، والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد.

وأضاف بيان للوزارة اليوم، أن الوزراء استهلوا الاجتماع باستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عُقدت يوم الجمعة 10 يوليو، وطرحت فيها مصر، بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانب السوداني والإثيوبي خلال الاجتماع اليوم بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفني والقانوني، إلا أن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غدًا، يعقب ذلك عقد الاجتماع الوزاري على أن يتم في نهاية الاجتماع رفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وقالت وزارة الري، في وقت سابق، إنها رفضت طلبًا إثيوبيًا، بتأجيل البت في تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية، على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سيتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.

وأضافت الوزارة، أن الطلب الإثيوبي، قوبل برفض مصري شكلًا وموضوعًا، حيث إنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقًا إلى ما بعد توقيع الاتفاق.

يأتي هذا بينما تتواصل المفاوضات، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، برعاية الاتحاد الأفريقي وممثلي الدول والمراقبين.