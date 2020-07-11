حدث في 8 ساعات| خطوات تملك شقة إسكان بالتمويل العقاري.. واستمرار المناورة "حسم 2020"

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استمرار فعاليات مناورة "حسم 2020"، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تستقبل 110 آلاف شكوى وطلب واستغاثة، ووفاة طبيب شاب بكورونا في الفيوم،. وطرح 3401 قطعة أرض مقابر للمسلمين والمسيحيين في القاهرة الجديدة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.