6 مشكلات تعوق السياحة بجنوب سيناء.. والعناني يعِد بحلها

كتب- يوسف عفيفي:

كشف سامي سليمان، رئيس جمعية مستمثري السياحة بطابا ونويبع، اليوم السبت، عن عدد من المشكلات التي تعوق المجال السياحي في المنطقة.

وأشاد سليمان بجهود وزيري السياحة والطيران في السعي المستمر لحل مشكلات القطاع، بالإضافة إلى لقاء المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء؛ للتعرف على إزالة المعوقات التي تواجه الحركة في مدينتي نويبع وطابا والعمل على حلها.

وكشف سليمان لـ"مصراوي"، عن أهم المشكلات التي تعوق المجال السياحي بالمنطقة، في ما يلي:

1- مشكلة تقنين أوضاع المخيمات.

2- تفعيل رحلات الطيران إلى مطار طابا.

3- تطوير الطريق البري.

4- رفع كفاءة الخدمات الطبية والترفيهية.

5- عدم وجود رؤية تنموية لتنشيط السياحة في نويبع وطابا.

6- أزمة الديون المتراكمة على المستثمرين نتيجة لتدهور القطاع بسبب السيول والأحداث الدولية، وفيروس كورونا.

وعقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس، مؤتمرًا مع عدد من المستثمرين بمدينتي طابا ونويبع، لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تحد من حركة تنشيط السياحة في المدينتين.

وأكد العناني، خلال اللقاء، أنه بصدد دراسة وضع حلول لعدد من المشكلات التي طرحت خلال اللقاء، بالتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية

وتابع وزير السياحة والآثار بأنه سيرفع مشكلة الديون إلى المستويات الأعلى في الدولة، لدراسة الحالات التي تضررت بطرق غير مباشرة، والوصول إلى حلول ترضي الجميع.

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي يزور فيها وزير السياحة والآثار، محافظة جنوب سيناء منذ توليه حقيبة الوزارة في ديسمبر الماضي، حيث حرص خلال هذه الزيارات على لقاء المستثمرين السياحيين بالمحافظة؛ للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم؛ لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى المحافظة.

وقال الطيار محمد منار، وزير الطيران، إنه سيجري دراسة تيسير رحلات جوية سياحية إلى مطار طابا؛ لدعم القطاع السياحي بالمنطقة حتى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية

ودعا منار محافظ جنوب سيناء إلى تشكيل لجنة من قبل التنمية السياحية والمحافظة، لحصر المخيمات ومعرفة عدد المخيمات التي استوفت الشروط الخاصة بمزاولة النشاط؛ لدعمها بعدد من الرحلات السياحية، والضرب بيد من حديد على المتعدين على أرض الدولة.

وتفقد وزير السياحة، أمس، عددًا من المنشآت الفندقية والسياحية، بمدينتي دهب ونويبع؛ لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة والإجراءات الوقائية التي تتخذها هذه الفنادق، منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ، كما تفقد العيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.

وبلغت نسبة الإشغالات بمدينة دهب نحو 45%؛ معظمها من الزائرين المصريين، وتحتوي مدينة دهب على 28 فندقًا بطاقة استيعابية تصل إلى 2326 غرفة فندقية، بالإضافة إلى 110 بازارات سياحية، أما مدينة نويبع فيوجد بها 14 فندقًا بطاقة فندقية 1643 غرفة، كما يوجد بها 7 بازارات.