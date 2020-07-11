لمنع انتشار العدوى.. 4 خطوات للتخلص الآمن من مخلفات منازل الحجر

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة البيئة، أول دليل إرشادي يتضمن الآلية الآمنة للتخلص من مهمات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في القطاعات المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الوزارات منها: الصحة والسكان والسياحة والآثار والشباب والرياضة والتنمية المحلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينشر مصراوي الإجراءات المطلوبة للتخلص الآمن بالنسبة لمخلفات المنازل التي تخضع للحجر الصحي أو التي يوجد بها حالات إصابة أو اشتباه على النحو التالي:

1- تجمع النفايات الطبية الناتجة عن حالات الإصابة المؤكدة أو حالات الحجر (كمامات – مناديل ورقية – جوانتيات – أكواب بلاستيك – زجاجات مياه – كانز – أدوات مائدة استخدام مرة واحدة....) في كيس داخل سلة مهملات بغطاء.

2- يتم تطهيرها بكلور مخفف (مقدار كلور إلى 9 مقادير ماء)، أو كحول إيثيلي تركيز 70% بصفة دورية عند وضع أي نفاية في الكيس وقبل التخلص منها لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين في جمع القمامة.

3- يغلق الكيس جيدا قبل أن يمتلئ إلى آخره ويوضع في كيس آخر قبل التخلص منه.

4- يراعى عدم الضغط على الكيس لعدم انبعاث الهواء الملوث منه.