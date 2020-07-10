أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

هل يحق للأهلي الاعتراض على طلب تسجيل "الزمالك نادي القرن الحقيقي"؟.. مصدر بالتموين يجيب

03:42 م الجمعة 10 يوليه 2020
هل يحق للأهلي الاعتراض على طلب تسجيل "الزمالك نادي القرن الحقيقي"؟.. مصدر بالتموين يجيب

نادي الزمالك

كتب– محمد سامي:

كشف مصدر بوزارة التموين، أنه يحق للنادي الأهلي الاعتراض، على طلب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بتسجيل علامة تجارية تحمل اسم "الزمالك نادي القرن الحقيقى" بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أنه وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002، الخاص بتسجيل العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنه يتم إشهار التصميم أو العلامة التجارية لمدة 60 يومًا، في الجريدة الرسمية الخاصة بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وخلال فترة الإشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر الاعتراض على قبول تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمس، تسجيل شعار نادي الزمالك "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، في وزارة التموين، ولكن مصدر بالوزارة كشف أن نادي الزمالك تقدم فقط بطلب للحصول على علامة تجارية، ولا يعني ذلك الحصول بالفعل على العلامة التجارية.

اقرأ أيضا:

"تقدم بطلب فقط".. مصدر بالتموين: الزمالك لم يحصل على شهادة تسجيل "نادي القرن"

نادي الزمالك وزارة التموين النادي الأهلي

الخبر التالى:

ضبط صاحب عقار حاول التنقيب عن الآثار بحي بولاق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 79254

    عدد المصابين

  • 22753

    عدد المتعافين

  • 3617

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12192761

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 552534

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق لشيرين رضا بعد وفاة والدها: "العزاء للعائلة فقط بسبب كورونا"