الجيزة: إزالة أكشاك وفتارين أعلى نفق المنيرة "صور"
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كتب- يوسف عفيفي:
شن أشرف بكر، رئيس حي شمال الجيزة، حملة إزالة لعدد من الأكشاك والفتارين والإشغالات أعلى نفق المنيرة أول شارع المطار، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.
وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن قرار الإزالة جاء نتيجة إعاقة هذه الفتارين والأكشاك أعمال إنشاء سوق وباكيات متطورة لمتضرري سويقة شارع البوهي من مشروع مترو الأنفاق، حيث سبق إزالة السويقة لاعتراضها مسار مترو الأنفاق.
وتابعت: حرصا على الحفاظ على الاستقرار الأسري لبائعي السويقة، أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة توجيهاته بتخصيص قطعة أرض لعمل باكيات لمتضرري سويقة البوهي، وإزالة معوقات التنفيذ.
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