أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

حدث في 8 ساعات| تحذير الأرصاد.. وإحالة 16 ألف مخالف للنيابة العسكرية

07:02 م الأربعاء 01 يوليه 2020
حدث في 8 ساعات| تحذير الأرصاد.. وإحالة 16 ألف مخالف للنيابة العسكرية

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها ترقية المتحدث العسكري لرتبة عميد، وإعلان تحويل 16 ألف مخالف للنيابة العسكرية، وتحذير الأرصاد من الرطوبة والتي قد تصل إلى 90%.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزارة البيئة الكهرباء المتحدث العسكري

الخبر التالى:

فرج عامر: عهد السيسي تميز بمواجهة الفساد والانتصار لدولة القانون

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 68311

    عدد المصابين

  • 18460

    عدد المتعافين

  • 2953

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10523115

    عدد المصابين

  • 5734725

    عدد المتعافين

  • 511245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حدث في 8 ساعات| تحذير الأرصاد.. وإحالة 16 ألف مخالف للنيابة العسكرية