حدث في 8 ساعات| تحذير الأرصاد.. وإحالة 16 ألف مخالف للنيابة العسكرية

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها ترقية المتحدث العسكري لرتبة عميد، وإعلان تحويل 16 ألف مخالف للنيابة العسكرية، وتحذير الأرصاد من الرطوبة والتي قد تصل إلى 90%.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: