حدث في 8 ساعات| تحذير الأرصاد.. وإحالة 16 ألف مخالف للنيابة العسكرية
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها ترقية المتحدث العسكري لرتبة عميد، وإعلان تحويل 16 ألف مخالف للنيابة العسكرية، وتحذير الأرصاد من الرطوبة والتي قد تصل إلى 90%.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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