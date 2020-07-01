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الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية

05:59 م الأربعاء 01 يوليه 2020
الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية

مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1625 لسنة 2002.

كما وافق المجلس على بعض المقترحات للتغلب على مشكلة العجز المالي المحقق بالتدفقات النقدية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على المدى القصير، والتي ستنعكس سلبًا على التزامات الصندوق.

وتهدف المقترحات إلى تمكين الصندوق من استكمال التزامات الدولة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وتجنب أي تأخير في هذا الشأن، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي إضافية ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي ستتخذها الدولة.​

مجلس الوزراء صندوق الإسكان الاجتماعي عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي

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