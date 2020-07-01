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الحكومة توافق على تمويل مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر

05:09 م الأربعاء 01 يوليه 2020
الحكومة توافق على تمويل مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التمويل الإضافي بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 1/6/2020.

ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز ربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا، فضلاً عن توفير فرص عمل إضافية، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر لتوفير نحو 5 ملايين متر مكعب يومياً من المياه الصالحة لري حوالي 330 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية الملائمة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء منظومة مياه مصرف بحر البقر

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