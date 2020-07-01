مد تلقي طلبات شغل 54 وظيفة لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات شهرًا

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن مد الوزارة تلقي طلبات الراغبين في شغل ٥٤ وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات لمدة شهر، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ).

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تلقت حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ حوالي ١٥١٥طلباً من الراغبين في التقدم للمسابقة وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة ( www.mld.gov.eg ).

وأكد شعراوي، حرص الوزارة على توسيع قاعدة الاختيار للقيادات المحلية الجديدة وإعطاء فرصة لأكبر عدد من الراغبين للتقدم بهدف اختيار أفضل العناصر وضخ دماء جديدة قادرة على العطاء والعمل بتفاني وإخلاص خلال المرحلة القادمة لخدمة المواطنين والحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن عملية التقديم للمسابقة تقتصر على تقديم الأوراق إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.