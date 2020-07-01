آخرها "مارمينا مريوط".. أديرة تعلن استمرار غلق أبوابها وتعليق الزيارات بعد قرار المجمع المقدس

كتب- مصراوي:

قال الأنبا كيرلس أفامينا، رئيس دير مارمينا مريوط غرب الإسكندرية، إنه قرر استمرار غلق أبواب الدير، وعدم استقباله رحلات أو زوارًا حتى تقييم اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الموقف.

وذكر بيان صادر عن دير الشهيد مارمينا، اليوم الأربعاء، أنه حرصًا على سلامة الشعب وتأييد قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، يعتذر الدير عن استقبال الزائرين لحين تقييم الموقف من قِبل اللجنة الدائمة.

وتابع البيان: رافعين صلواتنا رهبانًا وشعبًا؛ من أجل سلامة الكنيسة والعالم، بصلوات صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، وأعضاء المجمع المقدس.

وأعلن نيافة الأنبا متاؤس، رئيس دير السيدة العذراء مريم السريان بوادى النطرون، عدم استقباله الزائرين والعمال والخلوات؛ لحين إشعار آخر، بناء على البيان الصادر أمس من اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني.

وأكد بيان صادر عن دير السيدة العذراء مريم السريان، أن القرار ينطبق أيضًا على مقر الدير بالقاهرة والكائن بمنطقة العزباوية بجوار الكنيسة المرقسية الكبرى بكلوت بك، طالبين الصلاة إلى الله أن يرفع عن العالم هذا الوباء.

يأتي هذا بينما أعلن دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بمحافظة الأقصر، الاستمرار في تعليق الصلوات الطقسية بالدير وقصرها على الرهبان فقط؛ لأجل غير مسمى، حسبما أعلن الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وبناءً على البيان الصادر من اللجنة الدائمة للمجمع المقدس في 27 يونيو الجاري برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني.

وأعلن الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بمحافظة البحر الأحمر، عدم استقبال الزائرين وأسر الآباء الرهبان والخلوة لحين إشعار آخر.

جاء ذلك بناء على البيان الصادر من اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بشأن تأجيل فتح الكنائس في القاهرة والإسكندرية، إلى منتصف الشهر المقبل.

وأعلن دير السيدة العذراء المحرق بالقوصية في أسيوط، استمرار غلق الدير وعدم استقبال الزائرين لمدة أسبوعين لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا.

وقال الدير، في بيان على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد وبناء على البيان الصادر من اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة صاحب البابا تواضروس الثاني بشأن عدم التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، فان مجمع دير السيدة العذراء المحرق برئاسة نيافة الأنبا بيجول رئيس الدير، قرر استمرار غلق الدير وعدم استقبال الزائرين دون أي استثناء لمدة أسبوعين، لحين إشعار آخر.