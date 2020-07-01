وزير النقل: تنفيذ تطوير نظم إشارات خطوط السكة الحديد بـ 46.8 مليار جنيه

كتب- أسامة علي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة مستمرة في تنفيذ كافة مشروعات النقل بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة العاملين في مواقع العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الفريق مهندس كامل اليوم الأربعاء، مع قيادات هيئة السكك الحديدية ومسئولي الشركات العالمية المنفذة لمشروعات تحديث وتطوير نظم الاشارات، لمتابعة معدلات تنفيذ هذه المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.

واستعرض الوزير، موقف مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم والذي تنفذه شركة تاليس العالمية حيث تم دخول 9 أبراج إشارات رئيسية في الخدمة هم (قويسنا –بركه السبع- ايتاي البارود- كفر الزيات - أبو حمص – طوخ – سندنهور- كفر الدوار – قها ) و دخول 4 أبراج إشارات ثانوية في الخدمة وتطوير نظم التحكم ل45 مزلقان.

كما تابع وزير النقل، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط بني سويف/ أسيوط بطول 250 كم، والذي تنفذه شركة الستوم العالمية حيث تم دخول 4 ابراج إشارات التشغيل وهي (أبوقرقاص , مغاغة, الروضة, بني مزار) بكهربة إشارات بطول 50 كم وتشغيل 18 مزلقان أوتوماتيكيا .

وتابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع نظم الإشارات على خط أسيوط / نجع حمادي بطول 181 كم والذي تنفذه شركة تالس العالمية حيث تم دخول برج إشارات جزيرة شندويل الخدمة والذي يتحكم في مسافة بطول 12 كم وجاري العمل ببرج المراغة ( نسبة تنفيذ88%)، ومن المخطط دخوله الخدمة مع 4 مزلقانات والمنطقة الأوتوماتيكية ما بين جزيرة شندويل والمراغة بطول 11 كم منتصف أغسطس 2020، ومن المخطط دخول برج طهطا الخدمة مع 5 مزلقانات والمنطقة الاتوماتيكية بين المراغة وطهطا بطول 12 كم سبتمبر 2020

و تابع الوزير مشروع تطوير نظم الإشارات على خط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد والوصلة ما بين الزقازيق / أبو كبير بطول 214 كم حيث استعرض وزير النقل الأعمال الجارية بالمشروع والأعمال المخطط الانتهاء منها حتى ديسمبر 2020 حيث سيتم دخول برجي ابوحماد و شبلنجة الخدمة وجاري العمل في برجي منيا القمح والشبانات لدخولهما الخدمة مع بداية عام 2021 .

ووجه وزير النقل باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بدفع معدلات التنفيذ والعمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال وتكثيف توريد المعدات والأجهزة والخامات الخاصة بالمشروعات لسرعة الإنجاز.

وأشار وزير النقل إلى أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات ، إضافة إلى متابعة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.

وأضاف أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات لـ14 مشروع بإجمالي تكلفة (46.8) مليار جنيه و تم التعاقد عليه وجاري تنفيذ 5)مشروعات بإجمالي تكلفة 9.8 مليار جنيه تشمل إنشاء 86 برج رئيسي و 74 برج ثانوي بإجمالي أطوال 971 كم ومن المخطط البدء في تنفيذ 9 مشروعات بإجمالي تكلفة 37 مليار جنيه اعتبارا من 1 / 7 /2020.