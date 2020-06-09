بث مباشر.. الأزهر يعلن نتائج صفوف النقل وخطة امتحانات الشهادة الثانوية

كتب - محمود مصطفى:

يعقد الشيح صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن نتيجة امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية.

ومن المقرر أن يعلن الشيخ صالح عباس عن خطة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الجاري.

ويقدم مصراوي خدمة البث المباشر للمؤتمر: