أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

من 4 إلى 105 جنيهات على الفاتورة.. ننشر الزيادات الجديدة لشرائح الكهرباء

11:04 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة

كتب- محمد صلاح:

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الأسعار الجديدة للكهرباء،

وبلغ سعر الكيلو وات ساعة على الجهد المنخفض بنسبة ١٩.١٪ مقارنة بـ٢٣٪ بالعام الماضي متوسط سعر البيع ٥٣ قرشا لكل كيلو وات ساعة لمنازل.

وأوضح شاكر في مؤتمر صحفي للإعلان عن الأسعار الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء، أنه لا يوجد زيادات في الأسعار على الجهد المتوسط والفائق للصناعات.

وبلغت الزيادات على الفاتورة الواحدة من 4 جنيهات إلى 105، تطبق على فاتورة يوليو.

الزيادات الجديدة لجميع شرائح الكهرباء زيادة أسعار الكهرباء وزير الكهرباء

الخبر التالى:

رئيس الوزراء: أوقات الأزمات تتطلب إعلامًا قويًّا ينشر الوعي ويدحض الشائعات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 35444

    عدد المصابين

  • 9375

    عدد المتعافين

  • 1271

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7201480

    عدد المصابين

  • 3538461

    عدد المتعافين

  • 408788

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:احسب فاتورتك.. جدول أسعار شرائح الكهرباء حتى عام 2025