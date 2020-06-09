من 4 إلى 105 جنيهات على الفاتورة.. ننشر الزيادات الجديدة لشرائح الكهرباء

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لأول مرة.. احسب فاتورة الكهرباء حتى عام 2025 (جدول أسعار)

كتب- محمد صلاح:

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الأسعار الجديدة للكهرباء،

وبلغ سعر الكيلو وات ساعة على الجهد المنخفض بنسبة ١٩.١٪ مقارنة بـ٢٣٪ بالعام الماضي متوسط سعر البيع ٥٣ قرشا لكل كيلو وات ساعة لمنازل.

وأوضح شاكر في مؤتمر صحفي للإعلان عن الأسعار الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء، أنه لا يوجد زيادات في الأسعار على الجهد المتوسط والفائق للصناعات.

وبلغت الزيادات على الفاتورة الواحدة من 4 جنيهات إلى 105، تطبق على فاتورة يوليو.