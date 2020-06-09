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وزير الري: حريصون على الانتهاء من تأهيل وتبطين بني سويف

08:45 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
وزير الري: حريصون على الانتهاء من تأهيل وتبطين بني سويف

محمد عبدالعاطي وزير الري

كتب- أحمد مسعد:

وجّه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بسرعة الانتهاء من الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تأهيل وتبطين الترع بمركز ببا بمحافظة بني سويف.

ونفذ المهندس محمود السعدي المشرف على مشروعي تأهيل الترع والري الحديث ومسؤول الاتصال السياسي، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري وبرفقتهم المهندس جمال الباز رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة بني سويف، حملة للمرور على أعمال التأهيل الجارية بترع (عمار وأحمد باشا وفروع عمار وفروع أحمد باشا والشراهنة البحرية) حيث تم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة وتبين أن الأعمال تسير بصورة مرضية.

وتجدر الإشارة إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال التأهيل في أسرع وقت لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي هدف لتحقيق نقلة حضارية في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين البيئة ورفع مستوى معيشة المواطنين.​

محمد عبدالعاطي وزارة الري بني سويف طارق عواد مشروع تأهيل الترع والري الحديث

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