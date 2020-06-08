أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الصحة تكشف مجددًا الطريقة المناسبة لارتداء الكمامة للحماية من "كورونا"

09:49 م الإثنين 08 يونيو 2020
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- أحمد جمعة:

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجددًا، صورًا تظهر الطريقة المثلى لارتداء الكمامة الطبية، للحماية من فيروس "كورونا المستجد".

وأجاب حساب الوزارة، عن كيف يمكن حماية الإنسان ومن حوله من الفيروس، بالإضافة إلى كيفية ارتداء الماسك واستخدامه ونزعه والتخلص منه.

طريقة ارتداء الكمامة وزارة الصحة فيسبوك فيروس كورونا

الخبر التالى:

"الصحة العالمية" توجه رسالة للباعة في مصر للوقاية من كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 35444

    عدد المصابين

  • 9375

    عدد المتعافين

  • 1271

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7156503

    عدد المصابين

  • 3496451

    عدد المتعافين

  • 407759

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و34 حالة وفاة