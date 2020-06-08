قبل مؤتمر الغد.. نكشف خطة وإجراءات الأزهر لعقد امتحانات الشهادة الثانوية

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن المناطق أنهت الاستعداد الكامل لامتحانات الشهادة الثانوية، التي تعقد 21 من يونيو الجاري.

وأضاف عباس في تصريحات لمصراوي، أن الأزهر اتخذ كل السبل والإجراءات التي تضمن سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مشيراً إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعث برسالة طمأنة لكل الطلاب وأولياء الأمور، حول الامتحانات.



وأكد عباس أن الطلاب أمانة في رقاب الأزهر وسيتم اتخاذ كل الإجراءات التي تسهل عملية الامتحانات، والالتزام بشكل صارم بكل التدابير والمعايير الخاصة بحماية وتعقيم اللجان للحماية من فيروس كورونا، وأن هناك غرف عمليات ستتولى المتابعة لحظة بلحظة مع مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يعقد الأزهر الشريف، مؤتمرا صحفيا، غدا، للإعلان عن الإجراءات المتعلقة بامتحانات الشهادة الثانوية.

وينشر مصراوي، الإجراءات الاحترازية وخطة الأزهر لعقد امتحانات الشهادة الثانوية، قبل مؤتمر الغد، والتي تتمثل فيما يلي:

1- قياس درجة حرارة الطلاب والعاملين باللجان" رئيس ومساعدين" على باب المعهد قبل دخول اللجنة.

2- التزام الطلاب بارتداء الكمامات قبل وبعد اللجان وحتى العودة للمنزل، واستخدام المطهرات.

3 - عدم الاعتماد على التكييفات وترك النوافذ مفتوحة جيدا والاعتماد على التهوية الطبيعية.

4 - وجود مسافة متر ونصف بين كل طالب داخل اللجان، واستبعاد اللجان التي لا توجد بها أماكن تهوية.

5 - دخول الطلاب للجان مقسمين على مجموعات وفقاً للجداول التي تم إرسالها للطلاب، ومراعاة عدم حدوث أي تكدسات بصفة مستمرة.

6 - توفير مطهرات داخل كل لجنة، وفي أول كل دور.

7 - عدم خروج الطالب خارج قاعات الامتحانات في الفترة بين المواد.

8 - عدم تبادل الأدوات بين الطلاب وغيرها مثل الأقلام دون تطهيرها باستخدام المطهرات.

9 - عدم حضور أي طالب يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو الكحة أو السعال، ويحدد له امتحان في وقت لاحق.

10 - عمل توعية لجميع الطلاب والعاملين باللجان عن كيفية التعامل حال وجود حالة اشتباه وأساسيات مكافحة العدوى.