أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

أبو العينين يطلب عدم الإساءة إلى الأديان في نص مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق

06:36 م الإثنين 08 يونيو 2020
أبو العينين يطلب عدم الإساءة إلى الأديان في نص مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق

النائب محمد أبو العينين

(مصراوي):

طالب النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتضمن مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق النص على عدم الإساءة إلى الأديان، أو مخالفة الآداب العامة، أو النيل من الوحدة الوطنية.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بشأن مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق.

وشدد أبو العينين على ضرورة النص على أن لا يضر الإعلان بالأفراد، أو التأثير على الطابع الجمالي والتراث الأثري لبعض المناطق، قائلًا: ليس من المعقول عمل إعلان على مبانٍ أثرية.

وتابع البرلماني: "ليس من المعقول عمل إعلان دون تأمين البشر"، مطالبًا بضرورة عمل وثيقة تأمين على المواطنين الموجودين في محيطهم الإعلان؛ لعدم تعرضهم إلى الضرر.

وطالب أبو العينين بضرورة تحديد جهة واحدة للإعلانات، وأن تكون هناك قواعد عامة ولا يجب أن يستثنى منها أحد.

محمد أبو العينين مجلس النواب قانون تنظيم إعلانات الطرق

الخبر التالى:

"كمامة إيفري وير".. شاهد التزام المواطنين في محطة مصر بإجراءات مكافحة كورونا (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7055609

    عدد المصابين

  • 3446874

    عدد المتعافين

  • 403755

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان