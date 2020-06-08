أبو العينين يطلب عدم الإساءة إلى الأديان في نص مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق

(مصراوي):

طالب النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتضمن مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق النص على عدم الإساءة إلى الأديان، أو مخالفة الآداب العامة، أو النيل من الوحدة الوطنية.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بشأن مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق.

وشدد أبو العينين على ضرورة النص على أن لا يضر الإعلان بالأفراد، أو التأثير على الطابع الجمالي والتراث الأثري لبعض المناطق، قائلًا: ليس من المعقول عمل إعلان على مبانٍ أثرية.

وتابع البرلماني: "ليس من المعقول عمل إعلان دون تأمين البشر"، مطالبًا بضرورة عمل وثيقة تأمين على المواطنين الموجودين في محيطهم الإعلان؛ لعدم تعرضهم إلى الضرر.

وطالب أبو العينين بضرورة تحديد جهة واحدة للإعلانات، وأن تكون هناك قواعد عامة ولا يجب أن يستثنى منها أحد.

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