"لن نضحي بأولادنا".. ممثل التعليم يعلق على إجراء امتحانات الثانوية أمام البرلمان

(مصراوي):

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على الطلاب وصحتهم، أثناء امتحانات الثانوية العامة المزمعة يوم 21 يونيو الجاري، قائلًا: "لن نضحي بأبنائنا والطالب سيحضر يومين فقط في الأسبوع مع زيادة عدد اللجان".

وقال حجازي، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، للرد على مخاوف النواب، إنه بعد خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة، لن يكون هناك فترة راحة بحيث يمتحن الطالب ويغادر مباشرة.

وأضاف حجازي، أن رئيس اللجنة سيتوجه قبل الامتحانات بيومين لتجهيز لجنته بشكل كامل في ضوء الخطة الموضوعة من قبل الوزارة، موجهًا رسالة طمأنة إلى المعلمين حيث تسري عليهم جميع الإجراءات الوقائية التي سيحظى بها الطالب.

وتابع نائب وزير التعليم والتعليم الفني، أن جميع الكنترولات سيتم تعقيمها يوميًا، لافتًا إلى أن المصحح سيرتدي واقي للوجه وكمامة، بالإضافة إلى ترك ورق الامتحانات لبعض الوقت قبل تداوله ونقله إلى التصحيح، قائلاً: "جميع الإجراءات مطمئنة ولن نضحي بأولادنا".

من جانبه قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد تأكيد بشأن انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، من خلال الأسطح أو الأدوات، والمؤكد أنه ينتقل عبر الاختلاط والتنفس.