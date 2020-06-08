اختيار الشاعر محمود رضوان للتحكيم بمسابقة "IWS" العالمية

(مصراوي):

أعلنت مسابقة "IWS" العالمية، اختيار الشاعر المصري محمود رضوان، للتحكيم بمسابقة القصيدة الشعرية وكتابة الأغنية للهواة والمحترفين.

و"IWS" هي مسابقة مفتوحة لجميع كتاب الأغاني الهواة والمحترفين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا في جميع أنحاء العالم، والتقديم في المسابقة مجاني للكتاب فوق الـ16 سنة، خلال الفترة من 1 يونيو 2020 وحتى 10 يونيو.

ويمكن للمتسابق المشاركة كفرد أو كمجموعة، على أن تبرز الأغاني المقدمة تشجيع الحب والسلام، والتأثير الإيجابي. كما يمكن للمتسابقين اختيار أي لغة لكتابة وغناء الموسيقى.



وأعرب الشاعر المصري عن سعادته بهذا الاختيار، وكتب على صفحته على "فيسبوك" قائلًا: "يسعدني أن أشارك بالتحكيم في مسابقة iws العالمية لتحكيم القصيدة الشعرية وكتابة الأغنية للهواة والمحترفين، وأتمنى مشاركة عدد كبير من الشعراء والمطربين والفرق الغنائية في هذه المسابقة الواعدة من بلدي مصر ومن الدول العربية (المشاركة باللغة التي تريدها مع إرفاق ترجمة إنجليزية سواء للغنوة أو القصيدة).

ومحمود رضوان هو شاعر وعضو اتحاد الكتاب، عضو جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، عضو الجمعية العالمية للمؤلفين والملحنين بفرنسا (Sacem)، عضو لجنة تحكيم الشعر بمهرجان إبداع الجامعات المصرية والعربية ومراكز الشباب لعدة دورات، وله عدة دواوين من بينها حافي وحر ودبدوشكا وقبل ما تخلص الحكايات.

وترجمت له عدة قصائد إلى الإيطالية تحت رعاية البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان بمشاركة عدد من شعراء وكتاب أوروبا، وتم تدريس بعض أعماله بالمعهد الهولندي بالقاهرة.

وغنى له عدد من نجوم الغناء من بينهم محمد منير وأصالة وهاني عادل ووسط البلد وكايروكي وفيروز كراوية ومي كساب وديانا كرازون وشاندو وبدراوي.