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مازالت تحت التجربة.. وزيرة الصحة: لا لقاح ضد كورونا حتى الآن

12:37 م الإثنين 08 يونيو 2020
مازالت تحت التجربة.. وزيرة الصحة: لا لقاح ضد كورونا حتى الآن

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك عدة أبحاث ولقاحات تعمل عليها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا، ولكن جميعها ما زالت تحت التجربة ومصر مستعدة للمشاركة في التضامن البحثي لاعتماد هذه اللقاحات حال ثبوت فعاليتها.

وأضافت في لقاء مع فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن مصر تعمل على الفتح التدريجي لمظاهر الحياة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون والحرص على التباعد الاجتماعي.

هالة زايد لقاح كورونا فيروس كورونا

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