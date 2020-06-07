برلماني: الخوف من كورونا تسبب في تهديد المرضى الأكثر احتياجًا للفيتامينات

(مصراوي):

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن خوف كثير من المواطنين، وشراء الفيتامينات من الصيدليات، تسبب في نقصها من الأسواق، وكثرت شكاوى البعض من عدم قدرتهم على إيجادها، ما تسبب في أزمة بالصيدليات، يعاني منها المرضى الذين يعتمدون على تلك الفيتامينات في نظامهم الصحي بشكل أساسي.

وأشار متولي إلى أن هناك عمليات تخزين من المواطنين، مما ساهم في هذا النقص، بالإضافة إلى توقف المصانع خلال فترة العيد، مضيفًا أن الفريق الطبي المخالط للحالات المصابة هو فقط من يتناول الزنك وفيتامين سي وغيرها.

وطالب النائب بزيادة إنتاج أدوية المناعة لمواجهة الطلب الزائد المتوقع عليها خلال الأيام المقبلة، وإمكانية فتح خطوط إنتاج لزيادة توفير هذه الأدوية، مشيرًا إلى أن الأطباء هم الجيش الأبيض وبالتالي يحتاج هذا الجيش إلى خطوط إمداد عبارة عن أدوية ومطهرات وما إلى ذلك.