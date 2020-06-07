"الزراعة": تطهير أكثر من 110 آلاف منشأة مجاناً للوقاية من "كورونا" بـ27 محافظة

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في المحافظات قامت بتطهير عدد 110322 منشأة؛ للوقاية من فيروس كورونا، خلال الفترة من 14 مارس 2020 حتى 2 يونيو 2020، حسب تقرير الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبيانتها كالتالي:

(محافظة أسوان، عدد الجهات التي تم تطهيرها 120. محافظة السويس، عدد الجهات التي تم تطهيرها 15. محافظة بورسعيد، عدد الجهات التي تم تطهيرها 162. محافظة القاهرة، عدد الجهات التي تم تطهيرها 305. محافظة المنوفية، عدد الجهات التي تم تطهيرها 2811. محافظة الجيزة، عدد الجهات التي تم تطهيرها 28979. محافظة البحيرة، عدد الجهات التي تم تطهيرها 1613. محافظة الإسماعيلية، عدد الجهات التي تم تطهيرها 196. محافظة الوادي الجديد، عدد الجهات التي تم تطهيرها 1605. محافظة مطروح، عدد الجهات التي تم تطهيرها 300. محافظة القليوبية، عدد الجهات التي تم تطهيرها 2171. محافظة بني سويف، عدد الجهات التي تم تطهيرها 708. محافظة البحر الأحمر، عدد الجهات التي تم تطهيرها 1114. محافظة الدقهلية، عدد الجهات التي تم تطهيرها 3197. محافظة الفيوم، عدد الجهات التي تم تطهيرها 1437. محافظة قنا، عدد الجهات التي تم تطهيرها 249. محافظة الإسكندرية، عدد الجهات التي تم تطهيرها 219. محافظة الشرقية، عدد الجهات التي تم تطهيرها 26978. محافظة الغربية، عدد الجهات التي تم تطهيرها 10651. محافظة دمياط، عدد الجهات التي تم تطهيرها 593. محافظة كفر الشيخ، عدد الجهات التي تم تطهيرها 303. محافظة الأقصر، عدد الجهات التي تم تطهيرها 19149. محافظة المنيا، عدد الجهات التي تم تطهيرها 2120. محافظة أسيوط، عدد الجهات التي تم تطهيرها 4554. محافظة سوهاج، عدد الجهات التي تم تطهيرها 699. محافظة شمال سيناء، عدد الجهات التي تم تطهيرها 11. محافظة جنوب سيناء عدد الجهات التي تم تطهيرها 63.