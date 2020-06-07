مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد تنفيذ المشروعات بمدينة الشروق

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، سير العمل بعدد من المشروعات الجارِ تنفيذها بمدينة الشروق، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة وعدد من مسئولي الجهاز.

وتفقد المهندس علاء عبدالعزيز، خلال الجولة، سير العمل بمشروعات تطوير ورفع كفاءة مقر وحدة الإسعاف ومدخل السويس (2)، والأعمال الجارية بمحوري أحمد عرابي وجمال عبدالناصر، والمدخل المستحدث بمشروع "سكن مصر" بالمدينة.

وأشاد عبدالعزيز، بسير خطة العمل والإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية العاملين بمواقع المشروعات المختلفة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم تكثيف فرق العمل بوحدة الإسعاف ومدخل السويس 2 لتتناسب مع الأعمال المستهدفة، حيث من المقرر الانتهاء من المشروعين خلال الشهر الجاري.

وتشمل الأعمال تجديد المكاتب الإدارية وغرف الكشف والمبيت ودورات المياه والواجهات وساحات إنتظار سيارات الإسعاف ولافتة توضيحية مضيئة بالإضافة إلى تنسيق الموقع حول المقر من أرصفة وأعمدة إنارة وزراعة مع استحداث طرق مداخل ومخارج طوارىء لسرعة التعامل مع البلاغات الواردة لوحدة الإسعاف، بجانب رفع كفاءة تنسيق موقع مدخل السويس 2 الواقع به الوحدة لتكتمل الصورة الجمالية لأحد مداخل مدينة الشروق.

وأشار الغيطي، إلى أنه تم البدء في أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت بمحور أحمد عرابي بالاتجاه من السويس 3 حتى طريق الحرية، والانتهاء من طبقة الأسفلت النهائية بالحارات الرئيسية بمحور جمال عبدالناصر، والعمل حالياً في حارة الخدمة أمام منطقة المستقبل.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم استحداث مدخل "سكن مصر" ليضيف الخصوصية لساكني المشروع مستقبلاً، حيث تم ضبط المناسيب وتشكيل الطرق والأرصفة، كما تم التشديد على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء في أسرع وقت وعلى الوجه الأمثل نظراً لأهمية تلك المشروعات.