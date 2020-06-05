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وزيرة الثقافة تطلق سلسلة لقاءات فكرية على "يوتيوب"

10:58 م الجمعة 05 يونيو 2020
وزيرة الثقافة تطلق سلسلة لقاءات فكرية على "يوتيوب"

الدكتورة إيناس عبدالدايم

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، إطلاق سلسلة لقاءات فكرية تضم تسجيلات لمجموعة من الندوات والصالونات الثقافية الهامة التى نظمتها قطاعات الوزارة المختلفة لعدد من المفكرين والمبدعين والعلماء.

وقالت عبدالدايم، في تصريح اليوم، إن هذه السلسلة تأتي ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية الثقافة بين ايديك بقناة وزارة الثقافة على اليوتيوب، موضحة أن هذه السلسلة تستعرض الكثير من أراء وتوجهات العظماء من قامات مصر الذين شكلوا ملامح التاريخ الحديث والمعاصر.

وأضافت أن اللقاءات تبدأ في العاشرة والنصف مساء غد السبت بندوة نظمتها الهيئة العامة للكتاب للمهندس هاني عازر يطرح خلالها العديد من القضايا التي تهم المجتمع.

ويسبق الصالون في التاسعة مساء حفلاً لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو السويسري آندرياس شبوري، ومشاركة عازف التشيللو حسن معتز، ويتضمن مجموعة من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية.

هذا المحتوى من

إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة يوتيوب

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